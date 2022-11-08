Оптові ціни на яйця впали на 10%, — Мінагрополітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оптові ціни на яйця впали на 10%, — Мінагрополітики

Аграрний ринок
128
Оптові ціни на яйця впали на 10%, — Мінагрополітики
Оптові ціни на яйця впали на 10%, — Мінагрополітики
Оптові ціни на яйця вже почали знижуватися. У Мінагрополітики вбачають падіння на 10%.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
За його словами, «дисбаланс» із ціною на яйця було спричинено кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництво яєць.
«Наразі оптові ціни знизилися на 10%», — сказав Висоцький.
Ціни на яйця останнім часом зросли в кілька разів і досягли рівня 70-80 гривень за десяток, порівняно з ціною близько 20 гривень навесні.
Нагадаємо, подорожчання яєць останніми місяцями призвело до того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація «Союз птахівників України» уклали меморандум щодо курячих яєць. Він діятиме до 31 грудня;
  • документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за яким яйця поставляються у торговельні мережі.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.