Оптові ціни на яйця впали на 10%, — Мінагрополітики Вчора 06:01 — Аграрний ринок

Оптові ціни на яйця впали на 10%, — Мінагрополітики

Оптові ціни на яйця вже почали знижуватися. У Мінагрополітики вбачають падіння на 10%.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону

За його словами, «дисбаланс» із ціною на яйця було спричинено кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництво яєць.

«Наразі оптові ціни знизилися на 10%», — сказав Висоцький.

Ціни на яйця останнім часом зросли в кілька разів і досягли рівня 70-80 гривень за десяток, порівняно з ціною близько 20 гривень навесні.

Нагадаємо, подорожчання яєць останніми місяцями призвело до того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

Довідка Finance.ua:

раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація «Союз птахівників України» уклали меморандум щодо курячих яєць. Він діятиме до 31 грудня;

документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за яким яйця поставляються у торговельні мережі.



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