Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца

Аграрный рынок
10
Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца
Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и ассоциация «Союз птицеводов Украины» заключили меморандум на предмет куриных яиц. Он будет действовать до 31 декабря.
Об этом сообщает Минагрополитики.
«Документ направлен на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, производители яиц в рамках меморандума обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц.
«Минагрополитики, со своей стороны, будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности. Кроме того, министерство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки», — сообщили в пресс-службе.
Меморандум будет действовать до 31 декабря этого года, может быть продлен в случае необходимости и открыт для подписания производителями пищевых куриных яиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.