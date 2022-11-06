Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца — Finance.ua

Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца Сегодня 05:23 — Аграрный рынок

Минагрополитики и производители договорились стабилизировать цены на яйца

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и ассоциация «Союз птицеводов Украины» заключили меморандум на предмет куриных яиц. Он будет действовать до 31 декабря.

Об этом сообщает Минагрополитики

«Документ направлен на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, производители яиц в рамках меморандума обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц.

«Минагрополитики, со своей стороны, будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности. Кроме того, министерство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки», — сообщили в пресс-службе.

Меморандум будет действовать до 31 декабря этого года, может быть продлен в случае необходимости и открыт для подписания производителями пищевых куриных яиц.

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