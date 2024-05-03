Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися — Finance.ua
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Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися

Особисті фінанси
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Закупівельні ціни на свинину перед великодніми святами знизилися до 60 грн/кг, повідомила асоціація «Свинарі України».
«Під час торгів у передвеликодній тиждень ціни закупівлі живця свиней у різних регіонах країни узгодилися, знизившись на 3−6% порівняно з попереднім. Хоча траплялися котирування від 59 грн/кг до 63 грн/кг, у більшості випадків ціни закупівлі тяжіли до позначки 60 грн/кг. Середньозважена ринкова позначка становила 60,5 грн/кг, що на 4,8% нижче, ніж наприкінці квітня», — йдеться в повідомленні.
За інформацією аналітиків, відгуки щодо перебігу реалізації цього тижня неоднозначні: одні оператори відзначають помітне пожвавлення попиту, пік якого очікують у четвер-п'ятницю, а інші, навпаки, працюють у межах стандартних обсягів.
«Попри те, що більшість операторів прогнозів щодо зміни цін на перших торгах не озвучує, частина з них не відкидає стабілізації котирувань на досягнутому рівні. При цьому окремі оператори відзначають, що коливання цін закупівлі на пару гривень ані пожвавить, ані послабить торгівлю», — резюмували в галузевій асоціації.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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