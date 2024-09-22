Оплата частинами: чи вплине наявність розстрочки на призначення субсидії — Finance.ua

Оплата частинами: чи вплине наявність розстрочки на призначення субсидії Сьогодні 20:15 — Особисті фінанси

Оплата частинами: чи вплине наявність розстрочки на призначення субсидії

Якщо у громадянина оформлена оплата частинами (10 платежів) на покупку загальною вартістю 10 тис. грн, тоді житлова субсидія призначається.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Згідно з чинним законодавством, субсидія не надається, якщо будь-хто з членів домогосподарства або їх родичі протягом 12 місяців до місяця звернення здійснили покупку на суму понад 50 000 гривень.

Це може бути як одноразова покупка товару довгострокового вжитку, так і оплата послуг або робіт на таку ж суму.

Винятки

Проте винятки робляться для оплати медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми.

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Важливо підкреслити, що при оплаті на суму менше 50 тис. грн за товар чи послугу протягом визначеного періоду субсидія може бути призначена без проблем.

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