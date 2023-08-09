На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank — Finance.ua
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На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank

Страхування
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На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank
На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank
Finance.ua Страхування разом з партнером monobank запровадили нову корисну опцію для клієнтів, які купують обов’язкові страхові поліси — оплату частинами.

Оплатити поліс частинами просто:

  1. Оберіть своє страхування: Автоцивілку, туристичний поліс чи Зелену картку від 500 грн.
  2. На етапі оформлення оберіть спосіб оплати — оплата частинами від monobank.
  3. Готово, ваш платіж розбивається на 3 місяці, без додаткових комісій для вас.
Обирайте потрібний вам страховий поліс з вартістю від 500 грн і сплачуйте частинами від monobank, за необхідністю.

Оформити поліс 🤗

Вже готуємо для вас оплату частинами від Ощадбанку та ПриватБанк. Слідкуйте за нашими новинами!
За матеріалами:
Finance.ua
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