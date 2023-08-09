На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank Сьогодні 14:40 — Страхування

На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank

Finance.ua Страхування разом з партнером monobank запровадили нову корисну опцію для клієнтів, які купують обов’язкові страхові поліси — оплату частинами.

Оплатити поліс частинами просто:

Оберіть своє страхування: Автоцивілку, туристичний поліс чи Зелену картку від 500 грн. На етапі оформлення оберіть спосіб оплати — оплата частинами від monobank. Готово, ваш платіж розбивається на 3 місяці, без додаткових комісій для вас.

Обирайте потрібний вам страховий поліс з вартістю від 500 грн і сплачуйте частинами від monobank, за необхідністю.

Вже готуємо для вас оплату частинами від Ощадбанку та ПриватБанк . Слідкуйте за нашими новинами!

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