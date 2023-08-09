На Finance.ua з’явилася опція оплати частинами за страхові поліси від monobank
Finance.ua Страхування разом з партнером monobank запровадили нову корисну опцію для клієнтів, які купують обов’язкові страхові поліси — оплату частинами.
Оплатити поліс частинами просто:
- Оберіть своє страхування: Автоцивілку, туристичний поліс чи Зелену картку від 500 грн.
- На етапі оформлення оберіть спосіб оплати — оплата частинами від monobank.
- Готово, ваш платіж розбивається на 3 місяці, без додаткових комісій для вас.
Обирайте потрібний вам страховий поліс з вартістю від 500 грн і сплачуйте частинами від monobank, за необхідністю.
Оформити поліс 🤗
Вже готуємо для вас оплату частинами від Ощадбанку та ПриватБанк. Слідкуйте за нашими новинами!
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