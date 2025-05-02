Корисні додатки на смартфон для водія: добірка від Finance.ua — Finance.ua
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Корисні додатки на смартфон для водія: добірка від Finance.ua

Страхування
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Корисні додатки на смартфон для водія: добірка від Finance.ua
Корисні додатки на смартфон для водія: добірка від Finance.ua
У сучасному світі смартфон став незамінним помічником не лише в повсякденному житті, а й за кермом. Різноманітні мобільні додатки допомагають водіям економити час, кошти, контролювати витрати та дбати про безпеку. Finance.ua підготував добірку корисних сервісів, які стануть у пригоді кожному автомобілісту.

🅿️Навігація та паркування

  • Waze — навігаційний додаток, що надає інформацію про затори, аварії, камери контролю швидкості та інші події на дорозі в режимі реального часу.
  • Google Maps — класичний інструмент для навігації з детальними картами, голосовими підказками та оновленнями щодо трафіку.
  • HERE WeGo — офлайн-карти для поїздок за межами мобільного зв’язку.
  • Park My Car — сервіс, який допоможе знайти місце для паркування та запам’ятати розташування вашого автомобіля.

⛽ Контроль витрат

  • Fuelio — додаток для ведення обліку витрат на пальне, розрахунку витрати пального та планування бюджету на автомобіль.
  • Drivvo — інструмент для комплексного контролю витрат: пальне, обслуговування, ремонти тощо.

🔧 Автообслуговування

  • Drivvo — сервісне обслуговування, нагадування про ТО, облік витрат.
  • Car Scanner ELM OBD2 — діагностика авто через Bluetooth-адаптер.

📄 Штрафи за порушення ПДР

  • Дія — офіційний державний додаток, що дозволяє перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР та сплачувати їх онлайн.
  • Штрафи ПДР — спеціалізований сервіс для перевірки штрафів та їх оперативної оплати.
Скориставшись цими додатками, водії можуть значно спростити своє життя, зробити його більш комфортним, безпечним і передбачуваним. Для детальнішої інформації про страхові продукти та сервіси завітайте до розділу Страхування на Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
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