Корисні додатки на смартфон для водія: добірка від Finance.ua — Finance.ua

Корисні додатки на смартфон для водія: добірка від Finance.ua
У сучасному світі смартфон став незамінним помічником не лише в повсякденному житті, а й за кермом. Різноманітні мобільні додатки допомагають водіям економити час, кошти, контролювати витрати та дбати про безпеку. Finance.ua підготував добірку корисних сервісів, які стануть у пригоді кожному автомобілісту.
🅿️Навігація та паркування
- Waze — навігаційний додаток, що надає інформацію про затори, аварії, камери контролю швидкості та інші події на дорозі в режимі реального часу.
- Google Maps — класичний інструмент для навігації з детальними картами, голосовими підказками та оновленнями щодо трафіку.
- HERE WeGo — офлайн-карти для поїздок за межами мобільного зв’язку.
- Park My Car — сервіс, який допоможе знайти місце для паркування та запам’ятати розташування вашого автомобіля.
⛽ Контроль витрат
- Fuelio — додаток для ведення обліку витрат на пальне, розрахунку витрати пального та планування бюджету на автомобіль.
- Drivvo — інструмент для комплексного контролю витрат: пальне, обслуговування, ремонти тощо.
🔧 Автообслуговування
- Drivvo — сервісне обслуговування, нагадування про ТО, облік витрат.
- Car Scanner ELM OBD2 — діагностика авто через Bluetooth-адаптер.
📄 Штрафи за порушення ПДР
- Дія — офіційний державний додаток, що дозволяє перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР та сплачувати їх онлайн.
- Штрафи ПДР — спеціалізований сервіс для перевірки штрафів та їх оперативної оплати.
Скориставшись цими додатками, водії можуть значно спростити своє життя, зробити його більш комфортним, безпечним і передбачуваним. Для детальнішої інформації про страхові продукти та сервіси завітайте до розділу Страхування на Finance.ua.
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