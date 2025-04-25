Виплати з Фонду захисту потерпілих у ДТП зросли на 162% - МТСБУ — Finance.ua

Виплати з Фонду захисту потерпілих у ДТП зросли на 162% - МТСБУ Сьогодні 19:41 — Страхування

Виплати з Фонду захисту потерпілих у ДТП зросли на 162% - МТСБУ

У першому кварталі 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 5 242 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 290,3 млн грн. Це в 2,6 раза більше за кількістю і в 2,5 раза більше за сумою, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні МТСБУ.

Найбільший обсяг відшкодувань припав на березень — 2 322 виплати на 122,5 млн грн. Це на 191% більше за березень 2024 року. У січні виплатили 75,8 млн грн (+108%), у лютому — 91,9 млн грн (+161%).

У січні 2025 року виплачено 75,8 млн грн (+108,4% до показника січня 2024 року), а у лютому — 91,9 млн грн (+160,9% до лютого 2024 року).

Найбільшу частку виплат у січні-березні 2025 року склали регламентні виплати за зобов’язаннями страховиків, які втратили членство в МТСБУ через ліквідацію, банкрутство або невідповідність вимогам регулятора. Збільшення таких виплат зумовленне впровадженням оновлень, які передбачені чинним Законом № 3720-IX, що дозволяють МТСБУ одразу проводити регламентні виплати за зобов’язаннями колишніх членів Бюро. Раніше Бюро могло здійснювати такі виплати лише після офіційного визнання страховика банкрутом за рішенням суду.

За І квартал 2025 року МТСБУ провело за цією категорією 3 280 регламентні виплати на загальну суму 145,6 млн грн, тоді як у минулому році за цією категорією було здійснено 15 виплат на загальну суму 0,4 млн грн. Питома вага виплат за зобов’язаннями колишніх членів Бюро у січні-березні 2025 року становить 50,14% із загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих, для порівняння, у 2024 році ця категорія становила всього 0,35% виплат Бюро.

Впровадження цього механізму дозволило вдосконалити проведення регламентних виплат за таких випадків, що значно прискорило процес відшкодування та підвищило захист потерпілих у ДТП. Водії, які стали учасниками ДТП, більше не залишаються без захисту через проблеми зі страховою компанією — своєю або іншого учасника дорожньої аварії.

виплати потерпілим у ДТП з вини незастрахованого транспортного засобу (власник якого не мав чинного договору Наступною вагомою категорією є(власник якого не мав чинного договору ОСЦПВ ). За такими випадками у І кварталі 2025 року МТСБУ провело 1 380 регламентних виплат на загальну суму 101,0 млн грн. Порівняно з І кварталом 2024 роком кількість таких виплат зросла на 14,1%, а загальна сума виплат збільшилася на 27,4%. Питома вага виплат за незастраховані транспортні засоби у січні-березні 2025 року становить 34,8% із загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих, для порівняння, у 2024 році ця категорія становила 64,5% виплат Бюро.

12,9% із загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих МТСБУ у січні-березні 2025 році становлять виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії (учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю через війну, які керують належним їм ТЗ; а також особа, що керує ТЗ належним особі з інвалідністю І групи, у його присутності). За І квартал 2025 року Бюро провело 512 таких виплат на загальну суму 37,5 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість виплат збільшилася на 19,1%, а сума збільшилася на 28,5%.

Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками компенсується тільки шкода, завдана життю та здоров’ю). За такими випадками Бюро провело 13 регламентних виплат на загальну суму 1,03 млн грн. МТСБУ відшкодувало шкоду одному потерпілому у ДТП з вини водія, який незаконно заволодів транспортним засобом, на загальну суму — 50 тис. грн. Також за І квартал 2025 року МТСБУ повернуло 5,1 млн грн гарантійних внесків страховикам.

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