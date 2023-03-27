Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери — Finance.ua

Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери

Після того, як компанія Microsoft запустила чат-бота на базі GPT-4 у своєму браузері Edge, Opera інтегрувала генеративних чат-ботів у свої десктопні браузери — класичний та Opera GX.

Компанія повідомила, що користувачі зможуть випробувати нові інструменти у ранньому доступі на всіх десктопних платформах.

Opera також запускає функцію, яка дозволяє генерувати підказки за допомогою ШІ, виділяючи текст на сайті або під час вводу. Чат-боти на базі ChatGPT і ChatSonic можуть узагальнювати статті, писати пости у соціальних мережах або допомагати з креативними ідеями. Щоб скористатися функціоналом, користувачі повинні вручну ввімкнути «підказки штучного інтелекту» в меню налаштувань.

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Opera інтегрує чат-ботів у бічну панель своїх браузерів. І якщо ChatGPT буде працювати лише з текстом, то бот ChatSonic дозволятиме користувачам генерувати зображення з тексту.

«Контент, створений штучним інтелектом, змінює правила гри у вебпросторі. Наша мета — використовувати ці технології, щоб надати користувачам нові надможливості для перегляду сайтів — переосмислити те, як вони навчаються, творять і досліджують. Opera активно розширює свою програму штучного інтелекту в AIGC (Artificial Intelligence Global Company) для браузерів та ігрових продуктів за допомогою власних рішень, а також нових та чинних партнерств», — заявила директорка з продуктів Opera Джоанна Чайка.

Чайка підкреслила, що в майбутньому Opera анонсує більше функцій на базі штучного інтелекту, які працюватимуть на власній мовній моделі.

noworries За матеріалами:

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