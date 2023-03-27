Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери

Технології&Авто
49
Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери
Opera інтегрувала штучний інтелект у власні браузери
Після того, як компанія Microsoft запустила чат-бота на базі GPT-4 у своєму браузері Edge, Opera інтегрувала генеративних чат-ботів у свої десктопні браузери — класичний та Opera GX.
Компанія повідомила, що користувачі зможуть випробувати нові інструменти у ранньому доступі на всіх десктопних платформах.
Opera також запускає функцію, яка дозволяє генерувати підказки за допомогою ШІ, виділяючи текст на сайті або під час вводу. Чат-боти на базі ChatGPT і ChatSonic можуть узагальнювати статті, писати пости у соціальних мережах або допомагати з креативними ідеями. Щоб скористатися функціоналом, користувачі повинні вручну ввімкнути «підказки штучного інтелекту» в меню налаштувань.

Читайте також: Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

Opera інтегрує чат-ботів у бічну панель своїх браузерів. І якщо ChatGPT буде працювати лише з текстом, то бот ChatSonic дозволятиме користувачам генерувати зображення з тексту.
«Контент, створений штучним інтелектом, змінює правила гри у вебпросторі. Наша мета — використовувати ці технології, щоб надати користувачам нові надможливості для перегляду сайтів — переосмислити те, як вони навчаються, творять і досліджують. Opera активно розширює свою програму штучного інтелекту в AIGC (Artificial Intelligence Global Company) для браузерів та ігрових продуктів за допомогою власних рішень, а також нових та чинних партнерств», — заявила директорка з продуктів Opera Джоанна Чайка.
Чайка підкреслила, що в майбутньому Opera анонсує більше функцій на базі штучного інтелекту, які працюватимуть на власній мовній моделі.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.