OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4 — Finance.ua

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OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4

Технології&Авто
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OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
Компанія OpenAI з 6 липня зробила загальнодоступним GPT-4. Доступ отримають усі клієнти, які платять за ChatGPT API.
Починаючи з 6 липня всі існуючі розробники OpenAI API «з історією успішних платежів» можуть отримати доступ до GPT-4, повідомили в OpenAI.
Доступ для нових розробників компанія планує відкрити до кінця липня, а згодом розпочати підвищення лімітів доступності «в залежності від доступності обчислень».
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«З березня мільйони розробників запросили доступ до API GPT-4, і асортимент інноваційних продуктів, що використовують GPT-4, зростає з кожним днем», — зазначають в OpenAI.
В компанії не виключають, що у майбутньому моделі на основі чату будуть підтримувати будь-який варіант використання.
OpenAI також оголосила, що робить загальнодоступними API-інтерфейси GPT-3.5 Turbo, DALL E і Whisper. Фахівці компанії працюють над безпечною можливістю тонкого налаштування для GPT-4 та GPT-3.5 Turbo. Ця функція буде доступна пізніше цього року, повідомили в OpenAI.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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