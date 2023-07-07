OpenAI формує нову команду, щоб взяти під контроль «суперінтелектуальний» ШІ — Finance.ua
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OpenAI формує нову команду, щоб взяти під контроль «суперінтелектуальний» ШІ

Технології&Авто
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OpenAI формує нову команду, щоб взяти під контроль «суперінтелектуальний» ШІ
OpenAI формує нову команду, щоб взяти під контроль «суперінтелектуальний» ШІ
Компанія OpenAI створює нову команду під керівництвом Іллі Суцкевера, головного наукового співробітника та співзасновника компанії, для розробки способів керування «суперінтелектуальними» системами штучного інтелекту.
Про це повідомляє TechCrunch.
Суцкевер прогнозує, що ШІ з інтелектом, що перевищує людський, може з’явитися вже протягом цього десятиліття. Оскільки цей штучний інтелект, не обов’язково буде доброзичливим, потрібні дослідження способів його контролю та обмеження.
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«Наразі ми не маємо рішення для керування потенційно суперінтелектуальним штучним інтелектом та запобігання його виходу з-під контролю», — зауважив Суцкевер.
Тому задля контролю над «суперінтелектуальними» ШІ, OpenAI створює нову команду на, яка матиме доступ до 20% обчислювальних даних, які компанія забезпечила на сьогоднішній день.

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За матеріалами:
speka.media
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