OpenAI змінює курс: Сем Альтман розкрив плани щодо суперінтелекту — Finance.ua

OpenAI змінює курс: Сем Альтман розкрив плани щодо суперінтелекту Сьогодні 23:25 — Технології&Авто

OpenAI змінює курс: Сем Альтман розкрив плани щодо суперінтелекту

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія спрямовує зусилля на створення суперінтелекту, припускаючи, що розробка штучного загального інтелекту (AGI) у традиційному розумінні вже перебуває під контролем.

Про це пише TechCrunch

«Ми любимо наші нинішні продукти, але ми тут заради славного майбутнього», — зазначив Альтман.

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За його словами, суперінтелект може революціонізувати науку та економіку, прискорюючи відкриття й підвищуючи глобальний рівень добробуту.

Сем Альтман раніше говорив, що появу суперінтелекту можна очікувати «швидше, ніж всі думають», і наголошував на важливості обережного підходу до розвитку таких систем.

Однак OpenAI визнає, що керування ними залишається відкритим викликом.

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«Ми майже впевнені, що в найближчі кілька років всі побачать те, що бачимо ми, і що необхідність діяти з великою обережністю, одночасно максимізуючи широкі переваги і можливості, є дуже важливою», — зазначив Альтман.

Попри попередження про небезпеки суперінтелекту, компанія нещодавно розформувала команди, які працювали над безпекою ШІ. Це викликало критику від деяких дослідників, які пов’язують зміни з комерційними амбіціями компанії.

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