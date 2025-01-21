OpenAI завершила розробку потужної AI-моделі o3-mini — Finance.ua

OpenAI завершила розробку потужної AI-моделі o3-mini Сьогодні 04:29 — Технології&Авто

OpenAI завершила розробку потужної AI-моделі o3-mini

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про завершення розробки мовної моделі o3-mini, яка буде запущена найближчими тижнями. Компанія також планує одночасний запуск API та ChatGPT, врахувавши відгуки користувачів.

OpenAI представила нове покоління мовних моделей o3 та o3-mini ще в грудні минулого року, назвавши їх найрозумнішими серед існуючих рішень штучного інтелекту.

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Нові моделі демонструють вищу продуктивність і розширені можливості в порівнянні з моделлю o1, яка була представлена у вересні 2024 року.

За словами представників компанії, OpenAI планує випустити o3-mini до кінця січня 2025 року, а повноцінний реліз більш потужної моделі o3 відбудеться пізніше.

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Очікується, що нові можливості штучного інтелекту перевершать попередні версії нейромереж, що сприятиме залученню нових інвестицій і розширенню аудиторії користувачів.

Крім того, цього тижня OpenAI представила бета-версію нової функції Scheduled Tasks in ChatGPT. Нова можливість одним махом «вбила» десятки стартапів, які зосереджувалися на наданні схожого функціоналу. Також це показало намір OpenAI конкурувати з персональними асистентами, такими як Siri та Alexa.

Телеканал 24 За матеріалами:

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