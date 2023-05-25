OpenAI залучив $175 млн у свій інвестфонд для ШІ-стартапів — Finance.ua
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OpenAI залучив $175 млн у свій інвестфонд для ШІ-стартапів

Фондовий ринок
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OpenAI залучив $175 млн у свій інвестфонд для ШІ-стартапів
OpenAI залучив $175 млн у свій інвестфонд для ШІ-стартапів
Видавець надпопулярного ШІ-сервісу ChatGPT — OpenAI закрив раунд інвестицій у свій новий фонд OpenAI Startup Fund I.
Про це пише Bloomberg із посиланням на Комісію з цінних паперів та бірж США.
У документі сказано, проєкт зібрав капітал у сумі $175 млн.
OpenAI вже давно інвестує у стартапи, що працюють у галузі штучного інтелекту. Компанія запустила OpenAI Startup Fund і заявила, що прагнутиме підтримувати компанії, «що розсувають межі того, наскільки потужний ШІ може позитивно вплинути на світ і глибоко змінити життя людей».
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На той час компанія заявила, що вкладе до фонду $100 млн. Заявка SEC показує, що фонд під назвою OpenAI Startup Fund I більший, ніж передбачалося спочатку.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року OpenAI — американська лабораторія ШІ представила свою розробку ChatGPT на базі просунутої нейромережевої моделі GPT-3.5. Мовна модель на базі ШІ може відповідати на запитання, допомагати зі складанням листів, есе та написанням коду.
У середині березня компанія Open AI презентувала четверту версію мовної моделі ChatGPT.

Що таке ChatGPT і чому він такий популярний 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
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