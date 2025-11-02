0 800 307 555
OpenAI виходить на ринок ШІ-музики

Технології&Авто
14
OpenAI працює над новим інструментом, який генеруватиме музику на основі текстових та аудіопідказок.
Згідно з джерелами The Information, такий інструмент можна використовувати для додавання музики до відео або для додавання гітарного акомпанементу до вокального треку.

Що відомо про новий інструмент OpenAI

Наразі невідомо, коли OpenAI планує запустити цей інструмент і чи буде він доступний як окремий продукт (на відміну від інтеграції з ChatGPT та відеододатком Sora).
Одне із джерел повідомило, що OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи — один з найбільших американських вищих навчальних закладів у галузі мистецтва — для анотування партитур, щоб забезпечити модель навчальними даними.
Хоча OpenAI запускав генеративні музичні моделі в минулому, це було ще до появи ChatGPT.
Останнім часом компанія зосереджувалася на розробці аудіомоделей, орієнтованих на перетворення тексту в мовлення та мовлення в текст, пише TechCrunch.
Серед інших компаній з генеративними музичними моделями — Google та Suno.
За матеріалами:
dev.ua
