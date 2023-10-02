OpenAI веде переговори про залучення $1 млрд від SoftBank для створення пристроїв на базі ШІ — Finance.ua
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OpenAI веде переговори про залучення $1 млрд від SoftBank для створення пристроїв на базі ШІ

Технології&Авто
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OpenAI веде переговори про залучення $1 млрд від SoftBank для створення пристроїв на базі ШІ
OpenAI веде переговори про залучення $1 млрд від SoftBank для створення пристроїв на базі ШІ
Розробник ChatGPT OpenAI веде переговори з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом і Масайоші Соном з SoftBank про створення «iPhone штучного інтелекту», на що японський конгломерат виділив понад $1 млрд.
Про це пише Reuters.
Сем Альтман, керівник OpenAI, звернувся до компанії Айва LoveFrom для розробки першого споживчого пристрою творця ChatGPT, йдеться в повідомленні.
Обговорення є «серйозними», але угоду ще не укладено, і може пройти кілька місяців, перш ніж про це буде офіційно оголошено, пише Reuters, додаючи, що Сон, Альтман і Айв обговорили створення компанії, яка б використовувала таланти і технології трьох груп.

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Зазначається, що Айв і Альтман обговорювали створення нового апаратного пристрою для штучного інтелекту і що син глави Softbank також брав участь у деяких аспектах цієї розмови.
Айв був тісним творчим співробітником співзасновника Apple Стіва Джобса. Він провів понад два десятиліття в технологічному гіганті і керував дизайном комп’ютерів iMac, які допомогли Apple вийти з ледь живого стану в 1990-х роках, а також дизайном iPhone.
SoftBank шукає можливості для укладання угод у сфері штучного інтелекту, включаючи потенційні інвестиції в OpenAI, після того, як його підрозділ Arm став «блокбастером» на біржі, пише видання, додавши, що Сон планує інвестувати в цю технологію десятки мільярдів доларів.
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