OpenAI почала пропонувати акції інвесторам при оцінці компанії до $90 млрд — Finance.ua

OpenAI почала пропонувати акції інвесторам при оцінці компанії до $90 млрд Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

OpenAI почала пропонувати акції інвесторам при оцінці компанії до $90 млрд

OpenAI веде переговори з інвесторами про продаж акцій, в результаті якої вартість компанії-творця ChatGPT становитиме від $80−90 млрд. Це приблизно втричі перевищує рівень, досягнутий на початку цього року. Компанія повідомила інвесторам, що розраховує досягти доходу $1 млрд цього року.

Про це пише The Wall Street Journal.

OpenAI прагне продати існуючі акції на суму кількасот мільйонів доларів інвесторам Кремнієвої долини. У минулому венчурні фірми, такі як Sequoia Capital та Khosla Ventures, купували акції OpenAI за допомогою тендерних пропозицій, хоча основна частина зовнішнього фінансування надходить від Microsoft.

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Очікується, що угода дозволить співробітникам продавати свої акції, а не випускати компанією нові для залучення додаткового капіталу.

Оцінка у $80 млрд і більше зробила б OpenAI одним із найдорожчих світових стартапів після SpaceX Ілона Маска та власника TikTok ByteDance. Ця цифра підкреслює, наскільки OpenAI змогла змінити ландшафт Кремнієвої долини і змусити навіть більш багатих і авторитетних технологічних гігантів переглянути свої дорожні карти продуктів і наслідувати її приклад.

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Цей продаж акцій співробітників може встановити мінімальну ціну для будь-якого додаткового збору коштів від зовнішніх інвесторів. Очікується, що OpenAI залучить більше грошей за рахунок випуску нових акцій, оскільки прагне покрити обчислювальні витрати, необхідні розробки та обслуговування своїх систем штучного інтелекту.

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