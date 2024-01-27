Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото) — Finance.ua
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Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото)

Фондовий ринок
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Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото)
Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото)
Новий Opel Frontera буде компактним 4,3-метровим кросовером. Модель прийде на зміну Opel Crossland і буде електричною.
Opel Frontera повертається в новому образі. Знамениту модель 90-х відродять у форматі компактного електрокросовера. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
Новий Opel Frontera презентують у нинішньому році. Він стане першою моделлю з оновленим логотипом німецького бренду.
Кросовер Opel Frontera прийде на зміну моделі Crossland, але буде більшим (близько 4,3 м завдовжки) і просторішим всередині. Раніше з’явилася інформація, що його можуть запропонувати навіть у семимісній версії. Також виробник повідомляє, що модель буде відносно недорогою.
Електромобіль Opel Frontera вже бачили в камуфляжі під час тестів. Судячи з тизерів і шпигунських фото, у нього високий капот і малі кути нахилу стійок даху, а передня частина виконана у фірмовому стилі Opel Vizor — з чорною вставкою на місці решітки радіатора і круглими фарами.
За матеріалами:
Фокус
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