Opel презентував оригінальний електромобіль за 8000 євро (фото) — Finance.ua

Opel презентував оригінальний електромобіль за 8000 євро (фото) Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

Opel презентував оригінальний електромобіль за 8000 євро (фото)

Презентовано новий Opel Rocks 2025. Мініатюрний електрокар пройшов модернізацію і невдовзі вийде на ринок за ціною приблизно від 8000 євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Субкомпактний електромобіль Opel Rocks — побратим Citroen Ami, який нещодавно вийшов на український ринок. Двомісне міське авто з пластиковим кузовом і асиметричними дверима сягає лише 2,41 м завдовжки та важить усього 485 кг.

Відрізнити новий Opel Rocks 2025 зовні можна за зміненими передньою і задньою частиною у фірмовій стилістиці Opel Vizor — із чорними вставками між фарами та ліхтарями.

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У салоні оновили кермо. Електромобіль Opel Rocks оснащений Bluetooth та має USB-порт для підключення смартфона.

Силова установка Opel Rocks 2025 залишилася без змін. Електрокар отримав 8-сильний мотор та батарею ємністю 5,5 кВт∙год. Він здатен розвинути 45 км/год та подолати до 75 км без підзарядки. У низці європейських країн керувати таким малопотужним авто можна без водійських прав і з 15 років.

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