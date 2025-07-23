Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду — Finance.ua

Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду

На тлі популярності компактних електромобілів у Європі концерн Stellantis продовжує розширювати свою електричну лінійку. Після моделей Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce і Lancia Ypsilon HF, до сімейства швидких міських електрокарів приєднався Opel з новою спортивною версією Mokka — моделлю GSE.

Новий Opel Mokka GSE відкриває оновлений напрямок бренду GSE (Grand Sport Electric), наголошуючи на агресивному дизайні та покращених характеристиках. Електричний кросовер натхненний прототипом GSE Rally та відрізняється чорними акцентами на бамперах, спортивними шильдиками та ефектними 20-дюймовими дисками з яскраво-жовтими супортами, що підкреслюють характер машини.

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Інтер’єр моделі отримав преміальну обробку: сидіння з оббивкою з алькантари та вираженою бічною підтримкою, алюмінієві педалі, спортивне кермо та оновлену цифрову панель з графікою, орієнтованою на продуктивність. Особливу увагу приділено візуалізації параметрів реального часу під час водіння.

Під капотом — електродвигун потужністю 278 л. і 345 Нм крутного моменту. Вся тяга передається на передні колеса через диференціал підвищеного тертя Torsen, що забезпечує розгін до 100 км/год лише за 5,9 секунди.

Максимальна швидкість обмежена 200 км/год, роблячи Mokka GSE найшвидшим електричним Opel на сьогоднішній день, навіть швидше, ніж важкіший Grandland Electric з повним приводом.

MMR За матеріалами:

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