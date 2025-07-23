Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду

Технології&Авто
14
Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду
Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду
На тлі популярності компактних електромобілів у Європі концерн Stellantis продовжує розширювати свою електричну лінійку. Після моделей Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce і Lancia Ypsilon HF, до сімейства швидких міських електрокарів приєднався Opel з новою спортивною версією Mokka — моделлю GSE.
Новий Opel Mokka GSE відкриває оновлений напрямок бренду GSE (Grand Sport Electric), наголошуючи на агресивному дизайні та покращених характеристиках. Електричний кросовер натхненний прототипом GSE Rally та відрізняється чорними акцентами на бамперах, спортивними шильдиками та ефектними 20-дюймовими дисками з яскраво-жовтими супортами, що підкреслюють характер машини.
Читайте також
Інтер’єр моделі отримав преміальну обробку: сидіння з оббивкою з алькантари та вираженою бічною підтримкою, алюмінієві педалі, спортивне кермо та оновлену цифрову панель з графікою, орієнтованою на продуктивність. Особливу увагу приділено візуалізації параметрів реального часу під час водіння.
Opel представив найшвидший в історії електричний кросовер бренду
Під капотом — електродвигун потужністю 278 л. і 345 Нм крутного моменту. Вся тяга передається на передні колеса через диференціал підвищеного тертя Torsen, що забезпечує розгін до 100 км/год лише за 5,9 секунди.
Максимальна швидкість обмежена 200 км/год, роблячи Mokka GSE найшвидшим електричним Opel на сьогоднішній день, навіть швидше, ніж важкіший Grandland Electric з повним приводом.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems