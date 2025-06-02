Opel представив позашляховик Frontera Gravel (фото) — Finance.ua

Opel представив позашляховик Frontera Gravel (фото) Сьогодні 06:54 — Технології&Авто

Opel представив позашляховик Frontera Gravel (фото)

Opel вирішив згадати минуле моделі Frontera та показав нову версію — справжній позашляховик для складних умов під назвою Frontera Gravel. Раніше Frontera була рамним позашляховиком на базі Isuzu, а 2024 року її ім’я повернули для звичайного компактного електрокросовера з переднім приводом. Тепер компанія вирішила зробити щось по-справжньому суворе.

У розробці машини брали участь тюнінг-ательє BlackFish та XS. Кузов пофарбували у матовий бежевий колір, а капот, дах та стійки — у чорний, з яскравими помаранчевими вставками. На капоті ще одна світлодіодна фара. Машина стоїть на 16-дюймових дисках із зубастими шинами BFGoodrich.

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MMR За матеріалами:

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