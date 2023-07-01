Opel показав новий логотип марки (фото) — Finance.ua

Opel показав новий логотип марки (фото) 01.07.2023, 00:28 — Фондовий ринок

Фанатам Opel не варто боятися, що звична блискавка втратить свою унікальність. Зображення продемонстрували логотип Opel, який нам дуже знайомий.

Проте логотип все ж зазнав деяких змін. Наприклад, тепер у середині блискавки буде розділення. Окрім цього, назва бренду тепер знаходиться під емблемою.

Нагадаємо, що автовиробник почне наносити новий логотип на своїх авто з наступного року. Наприклад, нещодавно оптимізований Opel Corsa зі старим логотипом стає великою рідкістю.

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