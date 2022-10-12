ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року — Finance.ua
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ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року

Енергетика
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ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року
ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року
ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року на 0,5 млн барелів на добу (б/д), до 2,64 млн б/д, 2023 року — на 0,4 млн б/д, до 2,34 млн б/д, ідеться у щомісячному звіті організації.
Таким чином, 2022 року, згідно з опублікованою оцінкою, споживання нафти складе 99,7 млн ​​б/д, 2023-го — 102 млн б/д.
На поточний рік збережено прогноз споживання у I кв. на рівні 99,36 млн б/д, у II кв. знижено на 29 тис. б/д, до 98,34 млн б/д, у III кв. — на 34 тис. б/д, до 99,33 млн б/д, а в IV кв. — різко знижено на 780 тис. б/д, до 101,64 млн б/д.
Як пояснюється у звіті, зниження прогнозу зростання світового попиту на нафту в поточному році зумовлене останніми макроекономічними тенденціями і динамікою споживання нафти у різних регіонах. Зокрема, продовження ковідних обмежень в окремих районах Китаю, економічні проблеми у європейських країнах ОЕСР, а також тиск інфляції в інших ключових економіках.
Комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР у серпні, за попередніми даними, зросли на 7,8 млн барелів — до 2,712 млрд барелів — і були на 273 млн барелів нижчими від середнього рівня у 2015-2019 роках (референтний рівень ефективності угоди ОПЕК+).
Обсяги нафти у структурі запасів за підсумками серпня становили 1,315 млрд бар., що на 70 млн бар. більше, ніж у липні. Комерційні запаси нафтопродуктів також зросли — на 1 млн бар., до 1,398 млрд бар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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