ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року — Finance.ua
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ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року

Енергетика
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ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року
ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року
За словами чиновників, ОПЕК+ продовжує неформальні переговори, спрямовані на досягнення угоди про скорочення видобутку нафти.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Саудівська Аравія та її партнери обговорюють, чи продовжувати обмеження видобутку нафти приблизно на 2 мільйони барелів на день у другій половині року, і, за словами делегатів, угода має бути укладена на недільній онлайн-зустрічі. За їхніми словами, вони розглядають можливість продовження деяких обмежень до 2025 року.
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Організація країн-експортерів нафти та її партнери скоротили постачання, щоб запобігти надлишку, якому загрожує відновлення поставок сланцевої нафти з США, прагнучи підтримати ціни на нафту. Нафтові трейдери і аналітики очікують продовження угоди, можливо, до кінця цього року.
ОПЕК+ також зрештою доведеться вирішувати, що робити у 2025 році. Група переглядає рівні видобувних потужностей своїх членів, і деякі з них, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, можуть мати можливість видобувати більше нафти наступного року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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