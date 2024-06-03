ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року — Finance.ua

ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року Сьогодні 09:15 — Енергетика

ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року

За словами чиновників, ОПЕК+ продовжує неформальні переговори, спрямовані на досягнення угоди про скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Саудівська Аравія та її партнери обговорюють, чи продовжувати обмеження видобутку нафти приблизно на 2 мільйони барелів на день у другій половині року, і, за словами делегатів, угода має бути укладена на недільній онлайн-зустрічі. За їхніми словами, вони розглядають можливість продовження деяких обмежень до 2025 року.

Організація країн-експортерів нафти та її партнери скоротили постачання, щоб запобігти надлишку, якому загрожує відновлення поставок сланцевої нафти з США, прагнучи підтримати ціни на нафту. Нафтові трейдери і аналітики очікують продовження угоди, можливо, до кінця цього року.

ОПЕК+ також зрештою доведеться вирішувати, що робити у 2025 році. Група переглядає рівні видобувних потужностей своїх членів, і деякі з них, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, можуть мати можливість видобувати більше нафти наступного року.

Економічна Правда За матеріалами:

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