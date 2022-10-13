Опалювальний сезон: повідомили, коли до тепла підключатимуть домівки — Finance.ua

Опалювальний сезон: повідомили, коли до тепла підключатимуть домівки Вчора 14:00 — Енергетика

Опалювальний сезон для житлового фонду планують розпочати в кінці жовтня, якщо не буде похолодання раніше.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

«Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін», — сказав Чернишов, якого цитує пресслужба Мінрегіону.

«Що стосується житлового фонду, то в більшості міст ми в кінці жовтня плануємо почати постачання тепла. Якщо буде холодно до того — ми розпочнемо раніше, відповідно до температурних показників», — зазначив урядовець.

Він нагадав, що опалювальний сезон розпочинається, щойно протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8°C. «Навіть погода на нашому боці!» — вказав Чернишов у Facebook.

Наразі, з його слів, у 9 регіонів вже розпочалося підключення соціальних закладів до теплопостачання, це передусім медичні заклади, пологові будинки, там, де це потрібно зробити в першу чергу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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