ООН надала українцям $4,5 млрд допомоги у 2022 - Шмигаль — Finance.ua

ООН надала українцям $4,5 млрд допомоги у 2022 - Шмигаль
Організація Об’єднаних Націй надала українцям 4,5 млрд доларів гуманітарної допомоги у 2022 році, Україна сподівається на збільшення допомоги у 2023 році.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.
«Цьогоріч ООН надало українцям більше 4,5 млрд доларів гуманітарної допомоги. Цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що наступного року ця сума лише збільшиться», — написав він.
Шмигаль зазначив, що у гуманітарній сфері Україна планує активну співпрацю з ООН за напрямками: розмінування, допомоги переселенцям і прифронтовим громадам, відбудови пошкодженого через війну житла, підтримки малого та середнього бізнесу.
Верховна Рада заявила про необхідність реформування ООН і нелегітимність перебування росії у складі організації.
На початку грудня Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк провів зустріч із представниками правозахисних організацій в одному із бомбосховищ Києва під час російської масованої ракетної атаки.
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