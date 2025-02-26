Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото) — Finance.ua

Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото) Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото)

25 лютого 2025 року на Житньому ринку було преставлено оновлений проєкт ринку. Експерти представили бізнес-модель Житнього: проєкт інтер’єру, реорганізації зовнішнього простору та нове зонування поверхів.

Що пропонуть зробити

Перетворити Житній ринок на культурний і гастрономічний центр міста, зберігши його архітектурну автентичність і основну функцію.

Концепція

Концепцію оновлення Житнього підготували міжнародне консалтингове агентство Colliers, яке спеціалізується на комерційній нерухомості, й провідне українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development. Компанія Inzhur інвестувала у розробку проєкту Житнього 100 тисяч євро.

Інтер’єр нового Житнього

Це поєднання сучасного оздоблення з атмосферою крафту. Освітлення також важливий елемент проєкту — на стелю транслюватимуть тематичні відеопроєкції під кожен захід або подію.

Простір навколо ринку також зроблять зручнішим для киян. На вулиці Верхній Вал буде автобусна зупинка, з’являться велодоріжки. Там, де зараз стихійна парковка, створять пішохідну зону з місцями для сидіння. Додадуть також інклюзивні входи з ліфтами для маломобільних груп населення.

За розрахунками, після реконструкції Житній відвідуватимуть 5−10 тисяч людей щодня.

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