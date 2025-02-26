Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото)

Фондовий ринок
118
Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото)
Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото)
25 лютого 2025 року на Житньому ринку було преставлено оновлений проєкт ринку. Експерти представили бізнес-модель Житнього: проєкт інтер’єру, реорганізації зовнішнього простору та нове зонування поверхів.

Що пропонуть зробити

Перетворити Житній ринок на культурний і гастрономічний центр міста, зберігши його архітектурну автентичність і основну функцію.

Концепція

Концепцію оновлення Житнього підготували міжнародне консалтингове агентство Colliers, яке спеціалізується на комерційній нерухомості, й провідне українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development. Компанія Inzhur інвестувала у розробку проєкту Житнього 100 тисяч євро.
Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото)

Інтер’єр нового Житнього

Це поєднання сучасного оздоблення з атмосферою крафту. Освітлення також важливий елемент проєкту — на стелю транслюватимуть тематичні відеопроєкції під кожен захід або подію.
Оновлений Житній ринок, як в Барселоні та Лісабоні: що планують змінити (фото)
Простір навколо ринку також зроблять зручнішим для киян. На вулиці Верхній Вал буде автобусна зупинка, з’являться велодоріжки. Там, де зараз стихійна парковка, створять пішохідну зону з місцями для сидіння. Додадуть також інклюзивні входи з ліфтами для маломобільних груп населення.
За розрахунками, після реконструкції Житній відвідуватимуть 5−10 тисяч людей щодня.
Якщо вам не вистачає грошей на нову покупку, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.