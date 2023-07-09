Оновлений рейтинг найкращих країн світу: яке місце посіла Україна — Finance.ua

Оновлений рейтинг найкращих країн світу: яке місце посіла Україна Сьогодні 10:30 — Світ

Оновлений рейтинг найкращих країн світу: яке місце посіла Україна

Докторка політнаук Тереза Паола Ставскі, яка працює у Вюрцбурзькому університеті ім. Юліуса Максиміліана (JMU), провела аналіз кожної зі 173 країн світу, де головною метою була перевірка того, як держава здійснює покладені на неї функції. Зокрема, оцінювалась якість виконання задач та повноважень органів силової та виконавчої влади, а також судової системи.

За словами Терези Ставскі, держава проявляється у всьому, що нас оточує: на вулиці, у суді, поліції, лікарні та школі. Але далеко не в усіх країнах людина може швидко отримати якісне медичне обстеження, без проблем записатися до школи, чи цілодобово користуватися електроенергією. А тому, відштовхуючись від якості надаваних послуг в держустановах та загального стану інфраструктури у містах був сформований даний рейтинг.

Найкращі країни світу: хто входить у топ рейтингу

Деякі країни мають вражаючі показники. Так, у топ 10 кращих держав світу входять:

1. Сінгапур

2. Австралія

3. Данія

4. Нідерланди

5. Естонія

6. Люксембург

7. Норвегія

8. Бельгія

9. Нова Зеландія

10. Німеччина

Так, найкращою країною у світі по показниках якості функціонування державних інститутів став Сінгапур. Трохи поступаються десятці найкращих Фінляндія, Сейшельські острови, Велика Британія, Швеція і Португалія. Цікаво, що Сполучені Штати Америки посіли аж 23 місце у рейтингу кращих держав, і поступилися навіть Мальті та Уругваю.

Особливості проведеного аналізу

Відштовхуючись від опублікованих у звіті даних, форма державного правління не впливає на показник якості функціонування держави. Яскравим прикладом, який доводить це, є те, що Сінгапур зайняв почесне 1 місце, а Об'єднані Арабські Емірати — 32 місце.

Водночас згідно з коментарями експертів, демократичний політичний режим дозволяє країні більш стрімко та якісно розвиватися, завдяки тому, що громадяни максимально включені у процес та можуть сприяти поліпшенню стану держави.

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Яке місце займає Україна

У рейтингу Stlx Україна посіла 129 місце. Важливо й те, що вона позначена у рейтингу як країна «з дефектним станом державності». Це пов’язано із тим, що з 2014 року в Україні триває війна, а тому оцінити країну по всім показникам на рівні з іншими — просто неможливо.

Більш того, враховувалась окупація та зовнішній вплив інших країн на державу. Так, наприклад, державність білорусі знаходиться у «глибокому дефектному стані», хоч вона і випереджає Україну та посідає 123 місце.

Найгірші для життя країни світу

Останні місця у рейтингу Stlx займають країни, де державні інститути повністю зруйновані та не працюють. Зокрема, одними з найгірших країн стали Ємен, Південний Судан, Афганістан і Папуа-Нова Гвінея. Останнє місце зайняла Лівія, там найгірша ситуація з усіх.

Крім цього, значні проблеми у функціонуванні держінститутів мають Чад, Центральноафриканська Республіка, Гаїті, Сомалі, Сирія та Венесуела.

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