Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя — Finance.ua
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Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя

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Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя
Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя
Відень зберіг свою позицію на вершині, випередивши Копенгаген, тоді як австралійські міста Мельбурн і Сідней піднялися в рейтингу на третє і четверте місця.
Міста Азіатсько-Тихоокеанського регіону досягли одних із найбільших здобутків, на них припадає вісім із десяти лідерів у рейтингу, коли економіка оговталася від пандемії.
Міста Західної Європи сповзли вниз у рейтингу на тлі зростання страйків робітників і громадянських заворушень. Проте на область досі припадає чотири з першої десятки.
Київ посів 165 місце зі 173 у рейтингу найбільш комфортних для життя міст світу. Сусідні місця посіли Дуала, найбільше місто Камеруну, (164) й Хараре, столиця Зімбабве, (166).
Про це йдеться у звіті Global Liveability Index 2023, що розробляє Economist Intelligence Unit (EIU).
Торік української столиці у списку не було через російське вторгнення в Україну. З 2021 року Київ втратив 5,9 пунктів у рейтингу через збитки, завдані стабільності, інфраструктурі та загальному комфорту життя російськими атаками.
Таким чином місто опинилося у десятці найгірших міст світу за придатністю для життя, поряд з Дуала (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дака (Бангладеш) та Порт Морсбі (Папуа Нова Гвінея) й Дамаском (Сирія).
Москва натомість посідає 96 місце, як і минулого року.

Звання найкомфортнішого міста

Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя
Перше місце друге поспіль отримав Відень (Австрія). Місто лідирує завдяки поєднанню стабільності, розвиненій інфраструктурі, якісній освіті та охороні здоров’я, а також великій кількості культурних заходів та розваг.
Міста Азіатсько-Тихоокеанського регіону досягли одних із найбільших успіхів у 2023 році — на них припадає вісім із десяти лідерів рейтингу завдяки зрушенню до нормального життя після пандемії. Наприклад, Веллінгтон (Нова Зеландія) піднявся на 35 позицій до 23-го місця, Окленд (Нова Зеландія) — на 25, а Ханой (В'єтнам) піднявся на 20 позицій.
Тим часом продовжує покращуватися рівень життя на Близькому Сході. Європейські міста переважно увійшли до десятки тих, хто найбільше втратив позиції в рейтингу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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