Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя — Finance.ua

Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя Сьогодні 20:00

Рейтинг найбільш та найменш комфортних міст для життя

Відень зберіг свою позицію на вершині, випередивши Копенгаген, тоді як австралійські міста Мельбурн і Сідней піднялися в рейтингу на третє і четверте місця.

Міста Азіатсько-Тихоокеанського регіону досягли одних із найбільших здобутків, на них припадає вісім із десяти лідерів у рейтингу, коли економіка оговталася від пандемії.

Міста Західної Європи сповзли вниз у рейтингу на тлі зростання страйків робітників і громадянських заворушень. Проте на область досі припадає чотири з першої десятки.

Київ посів 165 місце зі 173 у рейтингу найбільш комфортних для життя міст світу. Сусідні місця посіли Дуала, найбільше місто Камеруну, (164) й Хараре, столиця Зімбабве, (166).

Про це йдеться у звіті Global Liveability Index 2023, що розробляє Economist Intelligence Unit (EIU).

Торік української столиці у списку не було через російське вторгнення в Україну. З 2021 року Київ втратив 5,9 пунктів у рейтингу через збитки, завдані стабільності, інфраструктурі та загальному комфорту життя російськими атаками.

Таким чином місто опинилося у десятці найгірших міст світу за придатністю для життя, поряд з Дуала (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дака (Бангладеш) та Порт Морсбі (Папуа Нова Гвінея) й Дамаском (Сирія).

Москва натомість посідає 96 місце, як і минулого року.

Звання найкомфортнішого міста

Перше місце друге поспіль отримав Відень (Австрія). Місто лідирує завдяки поєднанню стабільності, розвиненій інфраструктурі, якісній освіті та охороні здоров’я, а також великій кількості культурних заходів та розваг.

Міста Азіатсько-Тихоокеанського регіону досягли одних із найбільших успіхів у 2023 році — на них припадає вісім із десяти лідерів рейтингу завдяки зрушенню до нормального життя після пандемії. Наприклад, Веллінгтон (Нова Зеландія) піднявся на 35 позицій до 23-го місця, Окленд (Нова Зеландія) — на 25, а Ханой (В'єтнам) піднявся на 20 позицій.

Тим часом продовжує покращуватися рівень життя на Близькому Сході. Європейські міста переважно увійшли до десятки тих, хто найбільше втратив позиції в рейтингу.

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