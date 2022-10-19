Оновлено правила виїзду за кордон у разі супроводу осіб з інвалідністю — Finance.ua

Оновлено правила виїзду за кордон у разі супроводу осіб з інвалідністю Вчора 16:45 — Особисті фінанси

У зв’язку зі змінами до Правил перетинання державного кордону громадянами України виникають запитання щодо правил перетинання кордону особами з інвалідністю та супроводжуючими їх особами.

Мінсоцполітики роз’яснило, на які нововведення до Правил перетинання державного кордону громадянами України треба звернути увагу особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам.

Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для громадян, що під час воєнного стану супроводжують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного догляду.

Відтепер дозволено неодноразовий виїзд за межі України громадянам, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, що наразі перебувають на території іншої країни на підставі довідки про їх перебування на консульському обліку, або за наявності наказу директора закладу догляду про ротацію супроводжуючих з числа його працівників.

Крім цього, обов’язковим є повернення в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Урядом збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.

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