Оновлено правила виїзду за кордон у разі супроводу осіб з інвалідністю — Finance.ua
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Оновлено правила виїзду за кордон у разі супроводу осіб з інвалідністю

Особисті фінанси
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У зв’язку зі змінами до Правил перетинання державного кордону громадянами України виникають запитання щодо правил перетинання кордону особами з інвалідністю та супроводжуючими їх особами.
Мінсоцполітики роз’яснило, на які нововведення до Правил перетинання державного кордону громадянами України треба звернути увагу особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам.
Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для громадян, що під час воєнного стану супроводжують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного догляду.
Відтепер дозволено неодноразовий виїзд за межі України громадянам, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, що наразі перебувають на території іншої країни на підставі довідки про їх перебування на консульському обліку, або за наявності наказу директора закладу догляду про ротацію супроводжуючих з числа його працівників.
Крім цього, обов’язковим є повернення в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.
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Урядом збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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