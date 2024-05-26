Оновлення даних військовозобовʼязаних: чому бувають відмови та що з цим робити — Finance.ua

Оновлення даних військовозобовʼязаних: чому бувають відмови та що з цим робити Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Оновлення даних військовозобовʼязаних: чому бувають відмови та що з цим робити, Фото: Getty Images

Військовозобовʼзані можуть оновити дані у військоматах, а також у мобільному додатку Резерв+ та в ЦНАПах. На прийом у співробітника ЦНАПу може піти 7−10 хвилин, однак потрібно зачекати, поки дані оновляться. Після цього витяг про оновлення даних видають в роздрукованому вигляді і за бажанням — на електронну пошту.

Але у отриманні витягу в системі бувають і відмови, говорить в коментарі РБК-Україна директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

Чому стаються відмови в оновленні даних

Система може надіслати відмову при оновленні даних військовозобов'язаних у ЦНАПах.

Читайте також Військовим затвердили додаткові відпустки за знищену російську техніку: за що можна отримати найбільше днів

Наталія Шамрай зазначає, у такому випадку працівник ЦНАПу бачить, що користувач отримав відмову. Але при цьому немає даних про те, з яких причин це відбулося.

«Так, буває, що приходить відмова. ЦНАП на себе не перебирає функції суб'єкта надання послуги. Це означає, що ми не можемо впливати на цей процес. Тому якщо система видала відмову у видачі витягу, то зазвичай там написано, що треба робити й куди звертатися або для коректного внесення даних в систему, або ще для якихось дій», — каже вона.

Що робити, якщо система видала відмову

Якщо є відмова, то людині треба звертатись в ТЦК і СП, додає директор департаменту.

Читайте також В Україні запровадять початкову військову підготовку для учнів: Рада ухвалила закон

«Треба звертатись туди, бо це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми. І законодавство України побудовано таким чином, що при оновленні даних в ЦНАПах або в електронному кабінеті дозволено лише певні речі. Щось дозволено, а щось не дозволено. Тому законодавством визначено, що всі головні повноваження в цьому питанні залишилися саме за ТЦК», — пояснює Наталія Шамрай.

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Довідка Finance.ua:

після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти;

військовозобов'язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов'язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК;



військовозобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.