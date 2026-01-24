0 800 307 555
Оновлена Honda Fit 2026 дебютувала в Китаї (фото)

Представлена нова Honda Fit 2026
Представлена нова Honda Fit 2026, Фото: Honda
Представлена нова Honda Fit 2026. Автівка пройшла модернізацію і дебютувала в Китаї, адже це одна з країн, де випускають модель. На європейському ринку (і в Україні, зокрема) вона відома як Honda Jazz.
Подробиці новинки розкрили на сайті Honda.
Дизайн Honda Fit 2026 зазнав кардинальних змін. Оновлена модель отримала передню частину в нетиповому для марці стилі — з тоненькою решіткою радіатора, дворівневими фарами та масивним бампером. Це дещо збільшило розміри авто — довжина зросла до 4169 мм.
Honda Fit дебютувала у бензиновій версії
Honda Fit дебютувала у бензиновій версії, Фото: Honda
Салон Honda Fit 2026 змінився значно менше — там лише встановили збільшений 10,1-дюймовий тачскрін. «Фішкою» авто є технологія Magic Seats — задні крісла, в яких піднімаються подушки.
Нова Honda Fit дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном, який став потужнішим — розвиває 124 к. с. У парі з ним працює варіатор. Як відомо, Honda Jazz також пропонують у 121-сильному гібридному варіанті e: HEV.
У салоні встановили більший тачскрін
У салоні встановили більший тачскрін, Фото: Honda
Ціна Honda Fit 2026 у Китаї стартує з 66 800 юанів ($9600). Наразі не відомо, чи в такому вигляді модель з’явиться на інших ринках.
За матеріалами:
Фокус
