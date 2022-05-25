OnlyFans перерахував до української скарбниці $305 000 у вигляді «податку на Google» — Finance.ua

OnlyFans перерахував до української скарбниці $305 000 у вигляді «податку на Google»

Вчора 23:27 — Казна та Політика

Сервіс еротичного контенту OnlyFans уперше переказав податки до держбюджету України.

Про це у Telegram повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Перші надходження до бюджету від податку Google: сайт OnlyFans — 305 тисяч доларів (близько дев’яти мільйонів гривень). Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо наступні», — написав він.

Влітку минулого року ВР ухвалила законопроєкт, який зобов’язує інтернет-гігантів сплачувати податки до держбюджету за роботу в Україні. Закон набув чинності у січні 2022.

Зазначимо, що сервіс OnlyFans був запущений у Великобританії п’ять років тому. Платформа дозволяє зареєстрованим користувачам переглядати авторський контент еротичного характеру за плату. Аудиторія сервісу для дорослих оцінюється у 130 млн осіб. У OnlyFans зареєстровано багато відомих акторов, моделей і музичних виконавців.

Для перегляду авторського контенту передплатник зобов’язаний щомісяця сплачувати передплату. 80% зібраних в такий спосіб коштів дістаються творцю контенту. Платформа залишає собі 20%.

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