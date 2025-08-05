Онлайн-торги на мільярди: що найкраще продається через Prozorro — Finance.ua

Онлайн-торги на мільярди: що найкраще продається через Prozorro
Понад 5,71 млрд гривень отримали організатори онлайн-аукціонів Prozorro. Продажі від початку 2025 року. Це результат понад 14,3 тис. успішно завершених торгів.⠀
Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.
Лідери за обсягом доходу:⠀
- продаж та оренда земельних ділянок (1,84 млрд грн);
- приватизація державного та комунального майна (1,31 млрд грн);
- аукціони в межах справ про банкрутство (821,4 млн грн);
- продаж майна та активів (702,2 млн грн);
- комерційний продаж (334,5 млн грн).⠀
Ще майже 2,5 тис. онлайн-аукціонів перебувають у статусі закриття угоди та потенційно можуть принести організаторам понад 3 млрд гривень.⠀
Станом на 4 серпня в системі Prozorro. Продажі оголошено понад 7,2 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь. Актуальні лоти доступні за посиланням.
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