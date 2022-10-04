OnePlus представив смарт-годинник із робочою батареєю на 30 діб — Finance.ua

OnePlus представив смарт-годинник із робочою батареєю на 30 діб
Компанія OnePlus презентувала новий бюджетний смарт-годинник OnePlus Nord Watch.
Про це повідомляє GSM Arena.
Гаджет має 4,5-сантиметровий органічний світлодіодний дисплей з роздільною здатністю 448×368 пікселів і частотою оновлення екрану 60 Гц.
Годинник не має власного GPS, тобто він може отримувати своє позиціонування лише зі смартфона через Bluetooth 5.2. Пристрій має датчик пульсу й відстежує сон. Завдяки акселерометру він здатний автоматично виявляти фізичні вправи та підтримує 105 типів вправ.
Корпус годинника зроблений зі сплаву цинку і пластику, ремінець — силіконовий.
Ємність акумулятора становить 230 мегаампер за годину. Він може працювати протягом 30 днів на зарядці в режимі низького енергоспоживання, а витривалість активного використання становить 10 днів.
Годинник OnePlus Nord Watch доступний одразу за початковою ціною 60 доларів США у чорному кольорі.
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