OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок

Технології&Авто
14
OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок
OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок
Служба хмарного сховища OneDrive від Microsoft анонсувала значні оновлення, які з’являться в найближчі тижні. Серед нововведень — покращений пошук, кольорові папки в Провіднику файлів та новий мобільний застосунок.
Про це пише The Verge.
З 7 жовтня 2024 року Copilot в OneDrive буде доступний для всіх комерційних клієнтів Microsoft.
OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок
Покращені результати пошуку, що зараз розгортаються, будуть доступні для комерційних клієнтів OneDrive до кінця 2024 року. Також тепер Провідник файлів Windows підтримує кольорові папки для OneDrive, що спростить організацію файлів.
OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок
«Оновлений застосунок забезпечить легкий доступ до альбомів, людей та вибраного. Крім того, новий інтелектуальний пошук дозволяє користувачам шукати фотографії природною мовою, наприклад, вводячи запити на кшталт ««собака на човні»», — зазначив Джейсон Мур, віце-президент з продуктів OneDrive.
Також доступні можливості імпорту фотографій з інших хмарних сервісів, таких як Google Drive і Dropbox. Новий застосунок буде розгортатися для користувачів Android, а оновлена версія для iOS з’явиться в листопаді.
Microsoft продовжує вдосконалювати OneDrive, плануючи подальші зміни та інтеграцію штучного інтелекту, що дозволить користувачам автоматично групувати файли та фотографії за різними категоріями.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.