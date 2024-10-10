OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок — Finance.ua

OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок 10.10.2024, 01:11 — Технології&Авто

OneDrive отримує нові функції: покращений пошук, кольорові папки та мобільний застосунок

Служба хмарного сховища OneDrive від Microsoft анонсувала значні оновлення, які з’являться в найближчі тижні. Серед нововведень — покращений пошук, кольорові папки в Провіднику файлів та новий мобільний застосунок.

Про це пише The Verge.

З 7 жовтня 2024 року Copilot в OneDrive буде доступний для всіх комерційних клієнтів Microsoft.

Покращені результати пошуку, що зараз розгортаються, будуть доступні для комерційних клієнтів OneDrive до кінця 2024 року. Також тепер Провідник файлів Windows підтримує кольорові папки для OneDrive, що спростить організацію файлів.

«Оновлений застосунок забезпечить легкий доступ до альбомів, людей та вибраного. Крім того, новий інтелектуальний пошук дозволяє користувачам шукати фотографії природною мовою, наприклад, вводячи запити на кшталт ««собака на човні»», — зазначив Джейсон Мур, віце-президент з продуктів OneDrive.

Також доступні можливості імпорту фотографій з інших хмарних сервісів, таких як Google Drive і Dropbox. Новий застосунок буде розгортатися для користувачів Android, а оновлена версія для iOS з’явиться в листопаді.

Microsoft продовжує вдосконалювати OneDrive, плануючи подальші зміни та інтеграцію штучного інтелекту, що дозволить користувачам автоматично групувати файли та фотографії за різними категоріями.

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