Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки для Росії — Finance.ua

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Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки для Росії

Атака українських морських дронів на російські кораблі - великий десантний корабель «Оленегорский горняк», а також танкер Сіг, який використовували для забезпечення російської окупаційної армії, матиме великі наслідки не тільки безпосередньо для війни. Адже під загрозою — ключовий економічний вузол всього півдня Росії.

Новоросійський морський порт, який тепер знаходиться під безпосередньою загрозою — найбільший у Росії, з пропускною здібністю понад 140 мільйонів тонн вантажів на рік. Через нього проходить 20% всього морського експорту Росії, це ключовий порт для аграрного та нафтового експорту. І саме по цих ключових галузях буде завдано найбільшого удару. Крім того, війна морських дронів ускладнить торгівлю і з інших портів Чорного та Азовського морів, які контролює Росія — як безпосередньо російських, так і окупованих українських.

Перший удар буде завдано по нафтовому експорту. Особливо після того, як значною мірою було обмежено експорт до ЄС. Війна Росії проти України змінила правила гри на енергетичному ринку. Вона зруйнувала давнє «партнерство» Європи та Росії у газовій сфері й значною мірою підірвала російській енергетичний експорт на захід, відкрила енергетичний ринок ЄС для країн Африки та Сполучених Штатів тощо. Але це тільки економічний і політичний виміри впливу на енергетику. Атаки українських морських дронів змінюють правила гри не тільки в питанні російської морської загрози Україні чи в питанні зернової угоди. Війна дронів може завдати безпосереднього удару по російських доходах від нафти та газу, з яких фінансується війна.

Через потенційну блокаду Новоросійську Росія може втратити можливість щоденного експорту 600 тисяч барелів нафти на день (це приблизно 8% російського експорту, який складає 7,5−8,0 мільйонів барелів на день). Ці об'єми можуть здаватися незначними, але вони означають втрату Росією в середньому 35−40 мільйонів доларів на день (вартість приблизно 10 ракет).

Хоча наші американські партнери й висловлювали побоювання, що падіння російського експорту може призвести до підвищення цін на нафту, але такі обсяги падіння російського експорту не призведуть до цінового шоку. Але — якщо ефективні дії наших дронів продовжаться — все одно матимуть довгострокові наслідки. Бо якщо війна загрожує безпеці транспортування нафти, безпеці танкерів, які контрактує Росія для потреб експорту, це зробить собівартість російського експорту ще дорожчою.

Чому? Зростуть страхові виплати, ще більше експорту в Азію буде залежати від транспортного маршруту Сибір — Балтійське море — і далі в Індію, Китай чи інші регіони. А маршрут Петербург — Бангалор майже вдвічі довший, ніж такий саме маршрут з Чорного моря. Що стосується потенціалу заміни цих портів портами на Тихому океані, то наразі це неможливо через відсутність як потрібної потужності портів Далекого Сходу, так і засобів доставлення нафти (трубопроводів, залізниці) з родовищ Західного Сибіру та регіону Волги на схід.

Крім того, в самому Новоросійську обслуговуються потреби Каспійського нафтового консорціуму, чим забезпечується експорт 1,2 мільйона барелів казахської нафти на день. І для Росії принципово важливо забезпечити дотримання виконання цієї угоди, адже Казахстан і так систематично дрейфує у бік більш тісного партнерства з Китаєм і західним бізнесом. В тому числі у сфері нафтової та газової індустрій.

Загалом, сукупні прямі втрати Росії від експорту цим маршрутом можуть скласти не менше 10 мільярдів доларів на рік, а додаткові витрати на компенсацію цього маршруту можуть скласти порівнянну суму.

Аграрний експорт — це друга складова, яка страждає в результаті дій ЗСУ. Через порт Новоросійська і сусідні порти Чорного моря Росія здійснює близько 50% свого аграрного експорту — переважно, зернових. В тому числі викраденого в Україні. Компенсувати потужності Новоросійська Росія ніяким чином не може. Адже, на відміну від України, вона не може переправити навіть частину свого експорту в порти сусідніх країн. Адже ані у Грузії, ані у Туреччини немає потужних зернових терміналів на узбережжі Чорного моря. Мова йде про складності як мінімум для 20−25 мільйонів тонн зернових та інших аграрних продуктів.

Збитки для нафтового й аграрного експорту значно підірвуть не тільки доходи російського бюджету. Рубль вже теж «відчуває на собі» наслідки українських атак дронами, наближаючись до психологічної позначки 100 «дерев'яних» за один долар.

Нарешті, блокування російського чорноморського експорту підірве економічну стабільність кількох ключових російських регіонів півдня і волзького регіону, що матиме наслідки вже у найближчий рік, вирішальний рік війни. Втрата робочих місць, підірвана соціальна й економічна стабільність, невдоволення і - що ще важливіше зараз — зниження ділової активності бізнесу у цих регіонах. Саме на ці регіони припадає понад 60% всього несировинного експорту і майже 30% економіки ворога.

Зруйнована безпека російського чорноморського узбережжя завдасть нищівних збитків і російському туристичному бізнесу. Це, безумовно, лише приємний бонус, але більш як 1 мільйон мешканців приморських російських регіонів можуть втратити значну частину або всі свої доходи.

Чи зможе Росія адаптуватися до дій України? Частково — можливо — і так. Але на це піде час, додаткові ресурси, компенсувати потужності Новоросійську та інших портів наразі немає чим. Будувати нову портову інфраструктуру на Балтійському чи інших європейських морях Росія не має ані часу, ані грошей. Тобто втрати Росії є неминучими та за багатьма пунктами незворотними. Залишається два виходи — або приниженою повертатися до «зернової угоди», або дронну війну, вочевидь, буде продовжено. І російські збитки будуть зростати й зростати.

Таким чином, як бачимо, за відсутності власного потужного флоту Україна завдяки креативу і новим технологіям може гідно відповісти на російську агресію, в тому числі на морі. Де Росія номінально має абсолютну перевагу в силах і засобах. І це значною мірою обмежить економічну, політичну і військову здатність Росії продовжувати війну. Що і є метою України, бо наближає перемогу над ворогом і відновлення нашої країни.

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