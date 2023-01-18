Олександр Гнатенко: "Настав час змін фінансових систем" — Finance.ua

БІЗНЕС Олександр Гнатенко: "Настав час змін фінансових систем" Сьогодні 17:05 — Криптовалюта

Олександр Гнатенко: "Настав час змін фінансових систем"

Олександр Гнатенко, у криптоспільноті більше відомий під псевдонімом Гнат, за 5 років пройшов шлях від інвестора-новачка до топового європейського криптоінфлюесера.

У 2021 році Гнат та його команда отримали нагороду від провідної світової криптобіржі Binance у номінації «Найкращий крипто інфлюєнсер Східної Європи».

Вже понад два роки на YouTube виходить авторська рубрика українця «Портфель на місяць», де Олександр щомісяця збирає інвестиційний портфель на 10 000 доларів, а наприкінці місяця аналізує результати інвестицій. У криптоспільноті цей проект вважають загальноосвітнім та приносить користь усьому ринку.

Як топовий криптоаналітик останніми роками Гнатенко виступає на найбільших світових конференціях. На Global Business Event-2022 у США українець виступив спікером з криптовалюти.

Разом із партнерами українець створив компанію 2Top, яка стала цілою екосистемою для користувачів криптовалюту. Фактично це ціла криптоспільнота, де корисні знання може отримати як новачок, так і досвідчений трейдер. Команда Double Top аналізує проекти та допомагає учасникам ком’юніті заробляти на крипторинці.

"Свій перший біткоїн я купував у 2017 році, коли він коштував ще 1100 доларів, — зізнається Гнатенко. — Розібрався в роботі блокчейну, зрозумів, що це перспективний напрямок, у який варто заглибитись. Ми відкрили компанію Double Top. У криптобізнесі насправді багато ніш: DeFi, P2E, фундаментальний аналіз. Ми разом із партнерами займаємося тими нішами, де бачимо можливості зростання для своєї компанії.

Олександр активно передає накопичені знання іншим учасникам промисловості. Українець пише академічні статті для нішевих ресурсів щодо тенденцій крипторинку. Наприклад, для популярного спеціалізованого сайту incrypted.com про кореляцію між біткоїном та фондовим ринком , що таке стеблокоїни і навіщо вони потрібні. Паралельно Гнатенко ділиться аналітикою у YouTube. Окрім цього Олександр є учасником закритого ком’юніті аналітиків SpaceMind, куди входить топ-85 світових експертів крипторинка. До цього ком’юніті запрошуються експерти, які мають освітні проекти у цій сфері, великі фан-бази у соцмережах та інші заслуги, які приносять користь у крипто індустрії.

«Свідомо веду просвітницьку діяльність, яка спрямована на те, щоб учасники ринку не робили найпоширеніших помилок у криптобізнесі — зізнається Гнатенко. — Бачу у цьому свою місію. Радий, що моя авторська рубрика „Портфель на місяць“ збирає значні охоплення вже понад два роки. Я дуже відвертий зі своїми передплатниками і вони це цінують. Я створюю контент, який не тільки допомагає людям зрозуміти, що ж таке криптовалюта, але й вчить їх, як правильно використовувати цей інструмент. Переглядаючи мої відео, читаючи мої статті, користувачі починають торгувати та інвестувати більш усвідомлено та значно підвищують свій добробут. Крім того, це також позитивно впливає на крипто-індустрію в цілому — коли до неї заходять грамотні користувачі, вони інвестують у перспективні проекти, дають їм зростання і таким чином покращують якість ринку. Моя мета прямо зараз — розвиток індустрії через освіту користувачів. Той випадок, коли з одного випливає інше. Вічний двигун у дії, тому що тільки знання та усвідомленість ведуть до зростання. Я вірю, що успішна країна починається з реалізованих, щасливих людей».

2022 вийшов дуже непростим для фінансових ринків. Акції світових мегабрендів переживали чималі потрясіння, глобальні валюти не змогли вберегтися від значних девальвацій. Крипторинок теж переживав буревій шторм.

«Фінансові системи зараз зазнають поразки — погоджується Гнатенко. — Настав час їх видозмінювати. І тут на допомогу приходить крипта. Цей напрямок ринку, незважаючи на ситуативні турбулентності, залишається цікавим для інвестування. А ми в Double Top на своєму прикладі продовжуємо культивувати проекти усвідомленої роботи з криптовалютами. Вносимо свій внесок у розвиток крипто індустрії. Якось я написав статтю про вплив макроекономіки на ринок криптовалюту. І отримав неймовірний відгук — багатьом користувачам це допомогло інакше поглянути на процес аналітики і поглибити свої знання. Для мене наукові статті — це ще один спосіб, за допомогою якого я продовжую крипто освіту аудиторії. Приємно, що моя аудиторія завжди готова розвиватися і знаходить нові знання. Ми розвиваємося разом із ними. І ставимо за мету, щоб наша компанія у найближчі два роки виборола лідерські позиції на світових англомовних ринках».

Олександр Підлубний

Олександр Гнатенко За матеріалами:

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