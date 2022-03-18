Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів гривень, — Держекоінспекція

Вчора 07:38 — Казна та Політика

Росія напала на Україну 24 лютого Ворог захопив усі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу та відтоді незаконно відібрав у України води на 620 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

Споруди Північно-Кримського каналу регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Наголошується, що ворог 27 лютого зруйнував тимчасову греблю.

Також окупанти знищили автомобільний міст і головну загароджувальну споруду каналу. Наразі Росія здійснює водозабір із Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро. Зазначається, що пропускна потужність гідроспоруди — 50 кубометрів на секунду.

Країна-агресор завдала Україні збитків на понад 32 мільйони 628 тисяч гривень на добу. Тож росіяни вкрали вже води на 630 мільйонів гривень.

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