Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів гривень, — Держекоінспекція — Finance.ua
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Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів гривень, — Держекоінспекція

Вчора 07:38Казна та Політика
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Росія напала на Україну 24 лютого Ворог захопив усі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу та відтоді незаконно відібрав у України води на 620 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.
Споруди Північно-Кримського каналу регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Наголошується, що ворог 27 лютого зруйнував тимчасову греблю.
Також окупанти знищили автомобільний міст і головну загароджувальну споруду каналу. Наразі Росія здійснює водозабір із Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро. Зазначається, що пропускна потужність гідроспоруди — 50 кубометрів на секунду.
Країна-агресор завдала Україні збитків на понад 32 мільйони 628 тисяч гривень на добу. Тож росіяни вкрали вже води на 630 мільйонів гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
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