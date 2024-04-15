Окупанти продовжують вивозити промислове обладнання з тимчасово окупованих територій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Окупанти продовжують вивозити промислове обладнання з тимчасово окупованих територій

26
російські окупанти під виглядом металобрухту вивозять з окупованих територій Донецької області в росію обладнання промислових підприємств.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Чергова хвиля аудиту промислових підприємств відбувається на тимчасово окупованих територій Донеччини. Тут окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність. Вже потім під виглядом металобрухту його відправлятимуть у росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях», — йдеться у повідомленні.
Окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану «націоналізацію» усіх українських підприємств. Це дало можливість «законно» розпоряджатися їхнім майном. Здебільшого, з заводів вивозять нібито лом й відправляють до рф через порт у Бердянську.
Грабіж здійснюється підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС рф.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.