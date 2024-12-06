Окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна — Андрющенко Сьогодні 17:14 — Казна та Політика

Окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна — Андрющенко

Окупаційна влада повідомила про вивезення 1,4 млн тонн зерна з Запорізької області до росії у 2024 році. Зерно примусово скуповується у фермерів за заниженими цінами та перепродається за ринковими цінами в рф.

За даними окупаційної влади, в цьому році з Запорізької області до росії було вивезено 1,4 млн тонн зерна.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у п’ятницю, 6 грудня.

За його словами, якщо порівнювати з окупованою Донеччиною — то там окупаційна влада вкрала українського зерна «на кілька порядків» менше.

«Єдина відмінність — запорізьке зерно їде на росії автотранспортом. А так — те саме суцільне мародерство», — наголосив Андрющенко.

Як повідомляли в Центрі нацспротиву, все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за цінами в рази нижче ринкових. Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у росії.

УНН За матеріалами:

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