Окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна — Андрющенко — Finance.ua
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Окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна — Андрющенко

Казна та Політика
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Окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна — Андрющенко
Окупанти на Запоріжжі вкрали 1,4 млн тонн українського зерна — Андрющенко
Окупаційна влада повідомила про вивезення 1,4 млн тонн зерна з Запорізької області до росії у 2024 році. Зерно примусово скуповується у фермерів за заниженими цінами та перепродається за ринковими цінами в рф.
За даними окупаційної влади, в цьому році з Запорізької області до росії було вивезено 1,4 млн тонн зерна.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у п’ятницю, 6 грудня.
За його словами, якщо порівнювати з окупованою Донеччиною — то там окупаційна влада вкрала українського зерна «на кілька порядків» менше.
«Єдина відмінність — запорізьке зерно їде на росії автотранспортом. А так — те саме суцільне мародерство», — наголосив Андрющенко.
Як повідомляли в Центрі нацспротиву, все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за цінами в рази нижче ринкових. Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у росії.
За матеріалами:
УНН
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