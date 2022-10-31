Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом» — Finance.ua

Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом» Вчора 13:19 — Енергетика

Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом»

В «Енергоатомі» заявляють, що наслідки злочинної діяльності російських окупантів на Запорізькій АЕС призводять і до екологічної катастрофи: вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.

Про це йдеться у заяві «Енергоатому».

Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

"Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб — тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", — наголошує українська компанія.

Економічна Правда За матеріалами:

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