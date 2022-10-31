Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом» — Finance.ua
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Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом»

Енергетика
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Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом»
Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом»
В «Енергоатомі» заявляють, що наслідки злочинної діяльності російських окупантів на Запорізькій АЕС призводять і до екологічної катастрофи: вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.
Про це йдеться у заяві «Енергоатому».
Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.
"Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб — тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.
За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", — наголошує українська компанія.
За матеріалами:
Економічна Правда
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