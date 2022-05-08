Оксфорд надасть гранти, житло та стипендії для українців — Finance.ua

Оксфорд надасть гранти, житло та стипендії для українців

Вчора 22:01 — Особисті фінанси

Оксфорд надасть гранти, житло та стипендії для українців, kitle.net

Оксфордський університет запускає програму стипендій для українських біженців.

Про це повідомляє inews.co.uk

Які стипендії Оксфорд надасть українцям

Всесвітньо відомий Оксфордський університет у Британії не стягуватиме плату за курс і плату за подачу заяви для випускників. При цьому кожен студент отримає безкоштовне проживання та харчування, а також грант у розмірі 7500 фунтів стерлінгів для покриття витрат на навчання та проживання.

В університеті заявили, що стипендія дасть українським студентам «шанс відновити своє життя на тлі величезних страждань» від війни.

Програма стипендій випускників для українських біженців діятиме з вересня цього року, при цьому до 20 стипендій присуджуватимуться випускникам, які проживають в Україні.

У навчальному закладі нададуть безкоштовні місця на магістерських курсах університету для «висококваліфікованих випускників з України, на життя яких сильно вплинула війна», з метою допомогти учням-біженцям «вносити більший внесок у відновлення своєї країни».

Коли можна подати заявку на стипендію

Біженці зможуть подати заявку на очне навчання протягом одного року зі стипендіями, спільно фінансованими Оксфордом і коледжами, що беруть участь. Плата за курс і плата за подачу заяви для випускників будуть скасовані.

Спільнота університету була в жаху від страждань і руйнувань, викликаних російським вторгненням в Україну, зазначила професор Луїза Річардсон, віце-канцлер Оксфорда.

«Нашу спільноту об’єднує бажання зробити щось, щоб допомогти. Стипендії являють собою наші зусилля з надання можливості студентам і вченим, чиї стипендії були перервані війною. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати колег з України в Оксфордському університеті», — пояснила вона прагнення навчального закладу.

«Війна в Україні продовжує приносити величезні страждання і довгострокові наслідки для постраждалих. З часом ми будемо робити більше, щоб зменшити наслідки цієї жахливої війни. Ця схема дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що безцінно», — заявила баронеса Джен Ройалл, директор Somerville College і голова Оксфордської конференції коледжів.

В Оксфорді заявили, що працюють над забезпеченням соціальної підтримки нинішнім студентам, які постраждали від війни в Україні. У тому числі нададуть фінансову допомогу.

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