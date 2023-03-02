Оголошено цiни та комплектації нового Ford Mustang — Finance.ua

Оголошено цiни та комплектації нового Ford Mustang 02.03.2023, 00:39 — Технології&Авто

Американська компанія Ford оголосила ціни та комплектації на Ford Mustang нового покоління. Спорткар 2024 модельного року навіть у базовій комплектації коштуватиме щонайменше 32 515 доларів.

Ford Mustang у стандартній комплектації EcoBoost Fastback оснащується 2,3-літровим 315-сильним турбодвигуном у поєднанні з 10-швидкісною автоматичною трансмісією. Серед опцій — 12,4-дюймова цифрова приладова панель, 13,2-дюймовий інформаційно-розважальний екран, а також задні парктроніки і передні сидіння з механічним регулюванням.

За 38 040 доларів пропонується комплектація EcoBoost Premium Fastback, яка замінює вищезгадану панель приладів і окремий дисплей мультимедійної системи на суцільний екран вигнутої форми. Також у цій версії є підігрів керма, дистанційний запуск двигуна та пристроєм для бездротової зарядки смартфона. Та ж комплектація з відкидним верхом коштуватиме 43 540 доларів.

Вартість Ford Mustang GT Fastback з 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 480 «коней» стартує з позначки 43 090 доларів. Найпотужніше виконання Dark Horse 2024 року, доступне лише в кузові купе, обійдеться мінімум у 59 565 доларів. За ці гроші покупцям запропонують автомобіль із 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 500 кінських сил.

Продажі Ford Mustang 2024 модельного року має розпочатися вже цього літа.

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