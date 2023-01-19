Оголошення на під’їздах про мобілізацію: кому з українців потрібно з’явитися у військкомат — Finance.ua

Оголошення на під’їздах про мобілізацію: кому з українців потрібно з’явитися у військкомат Сьогодні 19:11

У Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення, де надрукований закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

В соціальних мережах пишуть, що такі документи помітили на житлових будинках у Голосіївському районі столиці. Мешканці будинків кажуть, що не знають, як їм діяти — йти до військкомату вже зараз, чи чекати на повістку.

У Київській міській військовій адміністрації сайту ТСН.ua прокоментували оголошення, про які йдеться.

«Районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) на виконання указу президента України „Про введення воєнного стану в Україні“, про „Загальну мобілізацію“, „Про військовий обов’язок і військову службу“, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи», — розповіли ТСН.ua в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

За їх словами, це звичайна робота ТЦКСП, тому не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції ТЦКСП.

У КМВА додають, що об’яви на під’їздах будинків — це інформування населення про те, що мобілізаційний процес у країні триває, та нагадування для тих, кому вже були вручені повістки, з’явитися до військкомату.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.