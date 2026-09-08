«Охматдит» завершив відновлення комплексу, пошкодженого ракетною атакою у 2024 році Сьогодні 16:47

Пошкоджена будівля «Охматдиту», www.facebook.com

Лікувально-діагностичний комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», пошкоджений під час російської ракетної атаки 8 липня 2024 року, повністю відновили. Про завершення робіт повідомили 28 серпня 2026 року.

Відновлення проводили без зупинки роботи лікарні. Під час атаки було зруйновано токсикологічний корпус і пошкоджено ще чотири будівлі медзакладу. Загинули двоє людей, 32 отримали поранення, а з лікарні евакуювали понад 600 дітей.

Скільки коштувало відновлення комплексу

Фактична вартість будівельних робіт із відновлення лікувально-діагностичного комплексу становила 272,1 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі спочатку складала 367,45 млн грн.

У результаті вдалося заощадити 93,35 млн грн — близько 25% початкової суми.

До проєкту залучили міжнародну інжинірингову компанію Eptisa, фахівців із технічного та авторського нагляду.

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Усі закупівлі та тендерні процедури проводилися через систему Prozorro. Лікарня разом із Радою з відновлення, фондом та іншими залученими сторонами постійно комунікувала щодо перебігу робіт і звітувала про етапи відбудови.

Відновлення у цифрах:

2919 м² світлопрозорих конструкцій;

1833 м² навісного вентильованого фасаду;

518 м² вікон;

260 м² дверей;

15810 м² малярських робіт;

903 м² підлоги.

І це лише частина основних цифр. Насправді за ними — палати, операційні, реанімаційні зали, оглядові та діагностичні кабінети, адміністративні приміщення, ординаторські та інші простори, у яких щодня працюють медики та перебувають діти, йдеться у повідомленні «Охматдиту».

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Лікарня продовжувала працювати під час відновлення

Пошкодження були значними: фасади, внутрішні приміщення та інженерні системи будівлі, зокрема вентиляція, системи охолодження, частково водопостачання та слаботочні мережі. Тож роботи передбачали великий комплекс будівельних, оздоблювальних та інженерних робіт.

Попри пошкодження, «Охматдит» не припиняв роботу. За даними МОЗ, після атаки лікарня продовжила надавати медичну допомогу, а більшість відділень перевели до корпусу, який продовжував функціонувати.

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Для того, щоби процес відбудови здійснювався прозоро, МОЗ створило Раду з контролю відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Рада з відновлення є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров’я України, який забезпечує участь громадськості та контроль за виконанням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування НДСЛ «Охматдит» внаслідок пошкодження і руйнування будівель та обладнання в результаті ракетної атаки за рахунок коштів, зібраних для відновлення лікарні.

До неї увійшли восьмеро представників благодійників, які зробили найбільші пожертви на відбудову, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ «Охматдит».

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