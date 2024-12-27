Оформив собі ІІ групу інвалідності: повідомлено про підозру посадовцю КМДА — Finance.ua

Оформив собі ІІ групу інвалідності: повідомлено про підозру посадовцю КМДА Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Співробітники Служби безпеки та слідчі Національної поліції викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) на неправомірному отриманні другої групи інвалідності.

Про це повідомив пресцентр СБУ

За матеріалами справи, у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові «виписки з медичної карти», які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

«У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати другу групу інвалідності, яка не лише „гарантувала бронь“ від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності з державного бюджету. Зокрема, як встановило розслідування, з 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

УНІАН За матеріалами:

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