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Оформлення інвалідності у 2026 році: як пройти оновлену процедуру без зайвого стресу

Особисті фінанси
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Оформлення інвалідності у 2026 році: як пройти оновлену процедуру без зайвого стресу
Оформлення інвалідності у 2026 році: як пройти оновлену процедуру без зайвого стресу
Проходити через складні життєві обставини, пов’язані зі втратою здоров’я, — це завжди важкий іспит. Ще важче, коли людина залишається сам на сам із бюрократією та фінансовою незахищеністю, не знаючи, чи має вона право на державну підтримку та як її отримати.
Тривалий час застаріла система змушувала українців проходити сотні кіл бюрократичного пекла заради отримання довідок та допомоги. Ситуація почала змінюватися з переходом на нові стандарти: так, від 2025 року в Україні діє оновлена система встановлення статусу інвалідності, де у фокусі опинився не сам діагноз, а реальні обмеження в житті та діяльності людини.
У рамках спецпроєкту «Фінансова опора», що створюється в межах співпраці з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів, Finance.ua в одному тексті знайшов відповіді на запитання:
  • хто має право на статус інвалідності у 2026 році?
  • з яких етапів складається нова процедура?
  • за якими критеріями оцінюють обмеження життєдіяльності?
  • та головне — актуальні розміри виплат, пенсій та перелік пільг.
Ми перетворили складні юридичні норми на зрозумілу інструкцію, яка стане в пригоді кожному, хто потребує фінансової та соціальної опори.

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За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомога
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