Офіс Генпрокурора викрив масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто — Finance.ua
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Офіс Генпрокурора викрив масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто

Кримінал
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Офіс Генпрокурора викрив масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто
Офіс Генпрокурора викрив масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто, Фото: gp.gov.ua
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру директору одного з органів сертифікації та засновнику підприємства, причетним до злочинної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, з 2021 по 2023 рік директор і засновник підприємства, вдаючись до прихованих готівкових розрахунків, організували надання сертифікаційних послуг для імпортованих авто, що підлягали обов’язковій сертифікації. Офіційно декларувалась лише мала частина доходів, а більша частина коштів залишалась у тіні, завдяки чому компанія уникала сплати податків. Загальна сума податків, які не були сплачені до бюджету, перевищує 62 мільйони гривень.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Під час 25 обшуків вилучено близько 1,5 мільйона доларів США, порожні бланки сертифікатів, печатки, кліше ТОВ, електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП, журнал видачі сертифікатів, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій.
За матеріалами:
Finance.ua
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