Офіс Генпрокурора викрив масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто — Finance.ua

Офіс Генпрокурора викрив масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру директору одного з органів сертифікації та засновнику підприємства, причетним до злочинної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, з 2021 по 2023 рік директор і засновник підприємства, вдаючись до прихованих готівкових розрахунків, організували надання сертифікаційних послуг для імпортованих авто, що підлягали обов’язковій сертифікації. Офіційно декларувалась лише мала частина доходів, а більша частина коштів залишалась у тіні, завдяки чому компанія уникала сплати податків. Загальна сума податків, які не були сплачені до бюджету, перевищує 62 мільйони гривень.
Під час 25 обшуків вилучено близько 1,5 мільйона доларів США, порожні бланки сертифікатів, печатки, кліше ТОВ, електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП, журнал видачі сертифікатів, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій.
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