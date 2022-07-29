Офіційно представлено смартфон Huawei Enjoy 50 Pro — Finance.ua
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Офіційно представлено смартфон Huawei Enjoy 50 Pro

Технології&Авто
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Офіційно представлено смартфон Huawei Enjoy 50 Pro
Офіційно представлено смартфон Huawei Enjoy 50 Pro
Під час останньої презентації Huawei генеральний директор компанії Ю-Чендун продемонстрував смартфон Enjoy 50 Pro.
Huawei Enjoy 50 Pro доступний у чотирьох колірних варіантах: Magic Night Black, Blue, Emerald Green та Snow White. Смартфон оснащується 6-нм чипом Qualcomm Snapdragon 680 із графікою Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ флеш-пам’яті, додатковими 3 ГБ віртуальної пам’яті.
Новинка обладнана 6.7-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю FHD+ (2388×1080 пікселів), частотою оновлення зображення 90 Гц, частотою дискретизації сенсорного шару 270 Гц, ультратонкою рамкою завтовшки 1.05 мм. Живить смартфон акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 40 Вт. Пристрій здатний заряджатися до 50% лише за 30 хвилин.
Офіційно представлено смартфон Huawei Enjoy 50 Pro
Huawei Enjoy 50 Pro оснащений основною камерою з головним 50-Мп датчиком, 2-Мп макрооб’єктивом, 2-Мп датчиком глибини, 8-Мп фронтальною камерою, підтримкою Bluetooth 5.0, 3.5-мм аудіороз’ємом, NFC та бічним сканером відбитків пальців.
Вартість Huawei Enjoy 50 Pro поки що не названа. Замовлення на смартфон відкриються 29 липня.
За матеріалами:
iLenta
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