Офіційно представлено смартфон для бідних — Finance.ua

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Офіційно представлено смартфон для бідних

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Офіційно представлено смартфон для бідних
Офіційно представлено смартфон для бідних
Родина смартфонів Redmi поповнила нову бюджетну модель під назвою Redmi A3. Крім доступної ціни, апарат обзавівся «розігнаним» екраном, класичним аудіороз'ємом, що все рідше зустрічається на мобільному ринку, і пристойним обсягом пам’яті в максимальній конфігурації за мірками свого бюджетного сегменту.
Redmi A3 оснащений IPS-дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйми з роздільною здатністю 1650×720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. «Серцем» смартфона стала мобільна платформа MediaTek Helio G36 у поєднанні з 3, 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ.
Круглий модуль тильної камери смартфона містить основний 8-мегапіксельний датчик, доповнений допоміжним сенсором для розмиття фону. Фронталка представлена одним сенсором на 5 Мп. Живиться новинка від акумулятора ємністю 5000 мАг за допомогою зарядки потужністю 10 Вт. Доповнюють список характеристик 3,5-мм аудіороз'єм та слот для microSD.
Redmi A3 представлений у блакитному, чорному та зеленому кольорах корпусу. У Китаї смартфон оцінений у $90 за конфігурацію 3/64 ГБ, версії 4/128 ГБ та 6/128 ГБ коштують $100 та $110 відповідно.
За матеріалами:
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